Новини, події, розслідування для киян

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Як проросійські "козаки" продовжують діяти у Києві

Максим Опанасенко, Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" для проекту "Слідство.Інфо"

Як проросійські "козаки" продовжують діяти у Києві


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