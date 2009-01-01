Новини, події, розслідування для киян

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Як проросійські "козаки" продовжують діяти у Києві
Максим Опанасенко, Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" для проекту "Слідство.Інфо"
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Битва за ОАЗИС
Марія Землянська, бюро журналістських розслідувань «Свідомо» для проекту «Слідства.Інфо» В серпні станція мет... докладно →
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Марія Землянська, бюро журналістських розслідувань «Свідомо» для проекту «Слідства.Інфо» В серпні станція мет... докладно →
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Хто міг стояти за оборудками Каськіва
Максим Опанасенко, журналіст бюро журналістських розслідувань «Свідомо» для проекту «Слідство.Інфо» Генеральна... докладно →
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Приватний ВНЗ Поплавського повернувся
МАРІЯ ЗЕМЛЯНСЬКА, Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» для проекту «Слідство.Інфо» Приймальну комісію д... докладно →
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10:39 Полігон у котлі
16:41 Під боком історії
14:11 Реваншист
12:15 «Сонячний Великдень-2016» (вiд читачiв)
12:55 "Внутрішні справи"
13:17 Виставка «Орнаменти буття» (вiд читачiв)
12:09 Опозиційна рив’єра
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10:57 "За двома зайцями"
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08:48 Анонс судового засідання. (вiд читачiв)
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